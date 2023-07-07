В Беларуси вводится регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг

В Беларуси вводится регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг13
- 7.07.2023, 15:31
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Нововведение начнет действовать с 1 ноября 2023 года.
В Беларуси с 1 ноября вводится регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг. Это предусмотрено постановлением Совмина, сообщает пресс-служба Минздрава.
Мера призвана «повысить доступность платных стоматологических услуг для населения».
В настоящее время Минздравом проводится работа по актуализации норм времени и норм расхода материалов на платные медицинские услуги по стоматологии, а также расчету предельных максимальных тарифов на данные услуги.
Сейчас ценовому регулированию подлежат стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические). При этом на сегодняшний день не охвачены регулированием терапевтические, хирургические, ортодонтические стоматологические услуги.