«Патрушев придет к Путину и скажет: Вова, давай кресло моему сыну» 7.07.2023, 15:35

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Поход Пригожина на Москву является признаком заговора в военной верхушке РФ.

В интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер прокомментировал вероятность смещения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в результате заговора военных или его ближайшего окружения.

Журналист подчеркнул, что не считает поход на Москву, объявленный главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, признаком наличия заговора в военной верхушке РФ.

«Заговор генералов – это как? Это серьезная вещь. Это не то, что ты из Ростова идешь в Москву. Это просто берешь Путина за ручки, просто выносишь из его кабинета куда-нибудь в Лефортово, а наутро расстреливаешь. При этом публично. За то, что он предал родину, что он реально сделал, потому что он уничтожает русский народ. Он его обкрадывает, он их он их посылает на смерть ради своего богатства и ради своей безопасности. Все, больше ничего там нет. И Пригожин сформулировал это четко», – отметил Шустер.

Также, по его мнению, сейчас невозможен путч, подобный тому, что случился в 1991 году, когда потерял власть Михаил Горбачев и распался СССР.

«Если Путин сейчас в такой же ситуации, как Горбачев в 1991 году, – вокруг него паралич, никто ничего не делает, просто сложа руки смотрят, что будет происходить. В итоге, где-нибудь 19 августа, вот очень скоро, придут некие люди и, наконец, его возьмут за ручки и посадят куда надо. А лучше всего пошлют в Гаагу. Или секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, наконец, придет со своим сыном в кабинет Путину и скажет: «Знаешь, Вова, давай, оставь это кресло моему сыну, потому что он моложе и решит все проблемы, а я ему буду объяснять, как. А ты, в общем, в Геленджик давай, в свой дворец. И там сиди и жди того, что бог решит о твоей судьбе». Ну не знаю. Все это для меня какой-то сюр», – сказал Шустер.

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