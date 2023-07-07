Буданов спрогнозировал, когда ждать успеха контрнаступления ВСУ 7.07.2023, 15:44

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Кирилл Буданов

Глава украинской разведки назвал сроки.

Украина добьется успеха в контрнаступлении, но это произойдет позже. Об этом в интервью Reuters сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

«Идет контрнаступление. В целом, скажем так, продолжается. Успех будет, но позже», - сказал он.

Буданов отметил, что Россия до этого в течение многих месяцев пыталась захватить Бахмут. А перед Силами обороны же сейчас стоит куда более сложная задача.

«Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Русские атаковали его больше 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени», - добавил глава ГУР.

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