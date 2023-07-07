закрыть
7 июля 2023, пятница, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве автомобиль без водителя сам поехал и врезался в стену дома

  • 7.07.2023, 15:52
В Могилеве автомобиль без водителя сам поехал и врезался в стену дома

Происшествие попало на видео.

В Могилеве автомобиль без водителя врезался в стену дома. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, пишет «Зеркало».

28-летняя водитель Kia припарковала автомобиль в переулке Мигая и пошла на работу, забыв включить стояночный тормоз. Через несколько минут транспортное средство самопроизвольно начало движение и врезалось в стену здания.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники ГАИ привлекли женщину к административной ответственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец