В Могилеве автомобиль без водителя сам поехал и врезался в стену дома
- 7.07.2023, 15:52
Происшествие попало на видео.
В Могилеве автомобиль без водителя врезался в стену дома. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, пишет «Зеркало».
28-летняя водитель Kia припарковала автомобиль в переулке Мигая и пошла на работу, забыв включить стояночный тормоз. Через несколько минут транспортное средство самопроизвольно начало движение и врезалось в стену здания.
В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники ГАИ привлекли женщину к административной ответственности.