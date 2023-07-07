В Могилеве автомобиль без водителя сам поехал и врезался в стену дома 7.07.2023, 15:52

Происшествие попало на видео.

В Могилеве автомобиль без водителя врезался в стену дома. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, пишет «Зеркало».

28-летняя водитель Kia припарковала автомобиль в переулке Мигая и пошла на работу, забыв включить стояночный тормоз. Через несколько минут транспортное средство самопроизвольно начало движение и врезалось в стену здания.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники ГАИ привлекли женщину к административной ответственности.

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