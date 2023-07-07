Вдова и мать жертвы бунта Пригожина требуют от Путина компенсацию 11 7.07.2023, 16:03

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Потому что жены погибших пилотов ее получили.

Вдова и мать гражданского россиянина Виктора Савельева из Ростовской области, который погиб от артобстрела во время мятежа Пригожина, записали видеообращение к Путину, от которого требуют компенсацию.

Соответствующее видео разместил официальный канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm 7 июля.

«Жертвы гражданской войны в России хотят денег за мужа/сына, которого (случайно) прибило российской артой в машине на трассе возле Ростова в ходе «Марша справедливости вагнеровцев. Говорят, что жены российских пилотов получили компенсацию, а типа «чем мы хуже?», – говорится в сообщении.

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