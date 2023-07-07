Минобороны: Лагерь в Осиповичах — не для «вагнеровцев»2
- 7.07.2023, 16:07
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Помощник министра обороны подтвердил слова Лукашенко.
«Вагнеровцы» пока не приезжали в Беларусь, а лагерь под Осиповичам построен для тренировок территориальной обороны. Об этом заявил журналистам помощник министра обороны генерал-майор Леонид Касинский.
«Нет, оперативные группы пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой «Вагнер» размещаться или не размещаться в Беларуси, тогда и будут смотреть», – сказал он ТАСС.
Минобороны подтвердило слова Лукашенко о том, что наемников в Беларуси нет, как и их главаря Евгения Пригожина.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майор в запасе Виктор Ягун заявил, что история с «вагнеровцами» в Беларуси — это ИПСО.