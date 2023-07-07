Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс 7.07.2023, 16:15

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Президент Украины заявлял, что приедет на саммит, если Украина получит четкий сигнал о своем членстве в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтеберг в пятницу, 7 июля, подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

«Президент Зеленский присоединится к нам на первом заседании нового Совета Украина-НАТО. Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все находимся на равных, чтобы решать общие проблемы безопасности», — сказал генсек во время брифинга, приводит его слова New Voice.

Столтенберг добавил, что на саммите страны НАТО предпримают дальнейшие важные шаги по укреплению сдерживания и обороны, чтобы противодействовать двум основным угрозам для Альянса — России и терроризму.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

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