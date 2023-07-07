На гродненской трассе сняли с рейса маршрутку вместе с пассажирами 7.07.2023, 16:25

3,754

Микроавтобус тут же изъяли, а что было дальше с людьми?

В Гродненской области в пятницу проводили рейд по контролю за маршрутками. Из результатов — один микроавтобус, который возил пассажиров из Гродно в Минск, остановили прямо на трассе и тут же изъяли за нарушения, сообщает zerkalo.io со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Рейд проводили сотрудники межрайонного отдела областной ГАИ совместно с Транспортной инспекцией.

На автодороге М-6 «Минск-Гродно» им попался Mercedes-Benz с номерными знаками Минской области — маршрутное такси возило людей из Гродно в Минск. Микроавтобус остановили, в ходе проверки выяснилось, что 53-летний водитель работал без разрешения на право перевозки пассажиров в региональном сообщении.

Транспортное средство изъяли и поместили на стоянку до решения суда. Водителя вдобавок привлекли к административной ответственности за то, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

А пассажиров доставили в пункт следования.

Напомним, усиленные проверки от ГАИ и Транспортной инспекции начались после крупнейшей в истории независимой Беларуси аварии под Смолевичами с участием маршрутки: она унесла жизни 13 человек. После этого счет изъятых за нарушения маршруток пошел на десятки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».