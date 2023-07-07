Пригожин расшатал российский рубль? 1 Сергей Тепляков

7.07.2023, 16:28

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Что вывело российскую валюту из «зоны комфорта» и как глубоко она может упасть.

В четверг, 6 июля, российский рубль продолжил стремительное падение. Доллар подорожал почти до 94 рублей, евро превысил отметку в 102 рубля. Российская валюта покинула обозначенную властями «зону комфорта» в 80-90 рублей за доллар.

Экономисты связывают падение рубля с сокращением экспортной выручки от продажи нефти, оттоком капитала и военным мятежом Евгения Пригожина. Некоторые из них прогнозируют дальнейшее снижение курса до 95-100 рублей за доллар. Падение рубля, с одной стороны, помогает увеличить доходы бюджета, но с другой — грозит ростом инфляции и еще большим расходами.

Что случилось с рублем

6 июля на Московской бирже доллар подорожал до почти 93,85 рублей, а евро превысил 102 рубля. К 18:00 по минскому времени национальная валюта все таки отыграла около двух рублей к доллару и евро. Сейчас рубль торгуется на уровне марта 2022 года.

В прошлом году российская валюта переходила из крайности в крайность — то дешевела на бирже до 120 рублей, то дорожала до 51 рублей за доллар. К началу 2023 курс «устаканился» в районе 70 рублей за доллар.

Триггером к падению рубля в конце июня стал бунт основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, считают эксперты.

«Политический кризис определенно увеличил привлекательность доллара, вызвав дополнительный отток средств в иностранную валюту и иностранные банки — со стороны как физлиц, так и компаний», — заявила агентству Bloomberg старший экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова.

«Вагнеровский бунт, вероятно, заставил местных инвесторов переоценить локальные риски», — сказал экономист Bloomberg по России Александр Исаков.

Есть и влияние временного фактора. «Сезонно в летние месяцы спрос на валюту является повышенным. Конечно рассчитывать на быструю стабилизацию ситуации валютном рынке не приходится», — сказала главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.

При этом фундаментальной причиной падения рубля остаются усиливающиеся экономические проблемы, которые возникли в связи с войной и санкциями, отмечают экономисты. Исаков и Лаврова выделяют одновременно «слабый» экспорт и растущий импорт, а также отток валюты за границу для выплат уходящим из России компаниям и на зарубежные депозиты россиян. С конца февраля 2022 по май 2023 года их известные государству депозиты за границей выросли на $43,5 млрд.

Центробанк России объясняет падение рубля прежде всего изменением торгового баланса — разницей между доходами от экспорта и расходами на импорт. По его данным, ежемесячное торговое сальдо в этом году составляло 8–13 миллиардов долларов, тогда как в прошлом году — 18,5–32 миллиарда долларов.

«Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось», — сказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Нефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии 2023 были на 47% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Подорожает ли доллар до 100 рублей

Центробанк готов вмешиваться в валютный рынок интервенциями (продавать валюту для поддержания рубля) при рисках финансовой стабильности, но сейчас таких рисков нет, заявила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее комментарий, а также планы Минфина продавать юани говорят о том, что предложение валюты на рынке будет снижаться и снижение рубля продолжится в ближайшие недели, считает Орлова.

«Если считать модели фундаментального курса рубля, они показывают, что вполне вероятна стабилизация на уровне около 95 рублей за доллар. Это может произойти не сразу, но это похоже на якорное значение, к которому рынок может прийти на горизонте следующих месяцев», — сказала Орлова.

Ее прогноз на будущее сейчас не самый мрачный. Прогнозная модель профессора Калифорнийского университета Олега Ицхоки показывает, что курс к концу года должен идти к 100 рублям за доллар. Его модель также построена на зависимости рубля от торгового баланса, говорил он Forbes.

Как это повлияет на экономику

5 июня рубль впервые покинул обозначенный вице-премьером Андреем Белоусовым комфортный для российской экономики коридор в 80-90 рублей. «Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров и импортеров», — пояснял он.

По данным за май, дефицит бюджета превысил 3,4 трлн — на 500 млн больше планов. Падение рубля автоматически приводит к тому, что при неизменной валютной выручке доходы бюджета в рублях растут. «85 — минимальный курс, при котором бюджет начинает выполняться и Минфин перестает тратить средства ФНБ, — считает основатель инвесткомпании «Арикапитал» Алексей Третьяков. — 100 рублей за доллар — это уже и сокращение импорта, и возможные ограничения на вывод капитала. Раньше, мне кажется, власти не будут бороться с ослаблением нацвалюты».

У такого типа роста бюджетных доходов есть побочные эффекты, которые перевешивают возможные выгоды, пишет у себя в телеграм-канале Александр Исаков из Bloomberg. Ослабление рубля по цепочке приводит к росту инфляции, росту ключевой ставки ЦБ и стоимости кредитов для правительства и корпораций. Кроме того, это побуждает правительство идти на новые расходы — повышать социальные выплаты для покрытия возросшей инфляции.

Сергей Тепляков, «Новая газета Европа»

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