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Белый дом прокомментировал тайные переговоры экс-чиновников США и окружения Путина

  • 7.07.2023, 17:00
Белый дом прокомментировал тайные переговоры экс-чиновников США и окружения Путина

Администрация президента США знала о встрече.

Белый дом знал о «тайных переговорах» бывших чиновников США с близкими к Кремлю известными россиянами и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в комментарии телеканалу CBS News.

Кирби подчеркнул, что Белый дом знал, что «определенные частные лица самостоятельно, без нашего активного участия или поддержки, вели переговоры с чиновниками РФ». Он добавил, что иногда администрации президента США Джо Байдена сообщали об этих встречах после того, как они состоялись.

«Но я хочу четко заявить, что мы не поощряли эти дискуссии и не поддерживали их активным образом. Как сказал президент, ничего об Украине без Украины. Они должны участвовать в любых переговорах по этому вопросу», — заявил Кирби.

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