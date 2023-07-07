Штурмовики ВСУ взяли в плен большую группу россиян 1 7.07.2023, 17:04

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Видеофакт.

Бойцы третьей роты второго штурмового батальона 3-й бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен восемь российских оккупантов.

Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс Оперативный», обнародовав соответствующее видео, снятое защитниками Украины ночью после боя.

На видео интервенты стоят рядом перед боевой бронированной машиной уже готовые к транспортировке в тыл – со связанными за спинами руками и с замотанными зеленой пленкой глазами.

Они поблагодарили украинских военных за свои сохранившиеся жизни.

Третья штурмовая бригада воюет под Бахмутом.

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