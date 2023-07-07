Фотошпионы показали снимки электрического Porsche Cayenne 1 7.07.2023, 17:11

На рынке электрическая версия спортивного кроссовера ожидается в 2026 году.

Издание Carscoops опубликовало первые фотографии Porsche Cayenne EV 2026 года. Пока это только мул и есть большая вероятности, что серийная версия будет выглядеть иначе. Но эти фото подтверждают, что разработки электрического Cayenne ведутся и уже на стадии дорожных тестов, пишет «Автоцентр».

Как стало известно во время прошлогоднего мероприятия Capital Markets Day, электрический Cayenne построен на архитектуре PPE. На этой платформе базируется и Macan EV, кузов которого используется для испытаний узлов будущего Cayenne EV.

При этом у прототипа более широкие колесные арки, уникальный передний бампер с центральным блоком датчиков и массивные передние воздухозаборники. Также фотошпионы отметили, что у мула колеса больше и шире, чем у серийного Macan EV.

Интерьер остался нетронутым: цифровая панель приборов и широкоэкранная информационно-развлекательная система. Но за три года все может измениться.

Предполагает, что часть технических решений Cayenne EV унаследует от младшего Macan EV. Например, литий-ионный аккумуляторный блок емкостью около 100 кВт•ч и систему полного привода с двумя электродвигателями совокупной мощностью 612 л.с. и 1000 Нм. Также можно ожидать 800-вольтовую технологию и относительно быструю перезарядку.

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