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Запад зашил России рот

  • Телеграм-канал «Cynic»
  • 7.07.2023, 17:17
  • 1,482
Запад зашил России рот

Кремль оказался полностью отстранен от любого внешнего влияния на структуры НАТО.

Перед саммитом НАТО Россия хотела пойти на эскалацию с целью уничтожения консолидированной позиции западных союзников относительно процесса интеграции Украины в НАТО в стратегическом контексте и создания широкой программы военных поставок на период активных боевых действий в Украине.

Россия хотела поставить Запад на «растяжку эскалации» с посылом, что лучше не углубляться по пути евроатлантического альянса Украины.

С этой целью Россия готовила и провокацию на ЗАЭС, и ряд террористических действий, которые были успешно «заблокированы» при совместной работе ЦРУ, украинской разведки и разведок (+дипломатов) стран-союзниц.

Фактически, Запад выполнит все намеченные планы. На саммит НАТО приедет и Зеленский: ему будет предоставлена комбинация из военных и гражданских программ, которая поможет:

1) добиться полной победы в войне;

2) создать новую конъюнктуру национальной безопасности Украины;

3) создать четкую, ясную и разумную по срокам программу европейской интеграции и евроатлантической интеграции Украины;

Россия пыталась сорвать второй и третий пункты, стремясь замылить формулировками, используя грубый шантаж и прямое влияние на «одного из членов альянса». Не вышло ничего. Совершенно. Кремль оказался полностью отстранён от любого внешнего влияния на структуры НАТО.

Телеграм-канал «Cynic»

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