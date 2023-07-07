Скандал в сфере образования: аграрий пробыл деканом истфака два дня 7.07.2023, 17:24

Фото: Wikipedia

После резонанса в СМИ его заменили на кандидата исторических наук.

Только два дня пришлось кандидату сельскохозяйственных наук Александру Киселеву побыть деканом историко-филологического факультета Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова, пишет mogilev.media.

4 июля его имя и фотография в качестве декана появились на официальном сайте факультета. А уже на следующий день ректор университета Денис Дук издал приказ о назначении 6 июля нового декана истфака — кандидата исторических наук Марии Матюшевской.

Согласно источникам издания, переназначение декана истфака произошло после резонанса в СМИ.

Мария Матюшевская — кандидат исторических наук, доцент. Ранее работала на кафедре археологии и специальных исторических дисциплин. Она родилась в Орше в 1970 году, училась и всю жизнь работала в МГУ имени Аркадия Кулешова.

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