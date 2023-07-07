Россиян выбили под Бахмутом: ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед 7.07.2023, 17:29

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Инициатива — на стороне украинских военных.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу, за сутки воины продвинулись вперед на расстояние более километра, сообщил спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Силы обороны продолжают там (на Бахмутском направлении – ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться на северном и южном флангах. В частности, за прошедшие сутки там пройдено более километра», — рассказал он в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что враг продолжает оказывать мощное сопротивление. Оккупанты 318 раз били по украинским позициям из ствольной артиллерии и РСЗО, совершили 3 авианалета. Всего произошло 7 боевых столкновений, во время которых 61 российский оккупант был уничтожен, 116 — ранены и 5 - взяты в плен.

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