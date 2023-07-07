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Пьяный могилевчанин устроил разборки из-за суши

  • 7.07.2023, 17:37
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Пьяный могилевчанин устроил разборки из-за суши

И заработал себе уголовку.

В Могилеве пьяный белорус устроил разборки из-за суши, пишет gomel.today.

Пара с первого этажа заказала доставку еды. Так вышло, что их соседи с восьмого тоже сделали заказ примерно в это же время.

Когда приехал первый курьер женщина с первого вышла и забрала заказ. Но тут же подъехал и другой – горожанка вновь вышла, сказав, что суши она уже забрала.

Молодые люди попытались разобраться в вопросе, но в это время все это увидел увидел пьяный сожитель женщины, который и вышел на разборки.

Вначале он подошел и беспричинно ударил водителя кулаком по голове, а когда тот стал уезжать – снес зеркало с его авто. Все это попало на камеру.

Водитель такого терпеть не стал, а обратился в милицию. На буяна завели уголовное дело за хулиганство.

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