Пьяный могилевчанин устроил разборки из-за суши
- 7.07.2023, 17:37
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И заработал себе уголовку.
В Могилеве пьяный белорус устроил разборки из-за суши, пишет gomel.today.
Пара с первого этажа заказала доставку еды. Так вышло, что их соседи с восьмого тоже сделали заказ примерно в это же время.
Когда приехал первый курьер женщина с первого вышла и забрала заказ. Но тут же подъехал и другой – горожанка вновь вышла, сказав, что суши она уже забрала.
Молодые люди попытались разобраться в вопросе, но в это время все это увидел увидел пьяный сожитель женщины, который и вышел на разборки.
Вначале он подошел и беспричинно ударил водителя кулаком по голове, а когда тот стал уезжать – снес зеркало с его авто. Все это попало на камеру.
Водитель такого терпеть не стал, а обратился в милицию. На буяна завели уголовное дело за хулиганство.