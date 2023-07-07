Российское правительство пустило «под нож» треть расходов бюджета 7.07.2023, 17:44

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Кремль включил режим экономии.

Столкнувшись с двукратным падением доходов от нефти и газа и получив в бюджете рекордный в истории дефицит, российские власти включили режим экономии.

В июне расходы из федеральной казны составили 1,747 трлн российских рублей — на 15% меньше, чем в мае (2,023 трлн), и на 35% ниже среднего значения за предыдущие пять месяцев (2,645 трлн), следует из данных Минфина, опубликованных в пятницу, сообщает The Moscow Times.

За месяц правительство потратило лишь 6% годового плана бюджетных расходов — и для июня это самый низкий уровень как минимум за последние пять лет, указывает Янис Клюге, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности.

Какие именно статьи Минфин «пустил под нож», остается неясным, подчеркивает он: в конце июня ведомство перестало публиковать в системе «Электронный бюджет» подробную разбивку по направлениям бюджетных трат. Номинально расходы бюджета приблизились к минимуму за все время войны с Украиной: ниже они были лишь в мае 2022 года (1,545 трлн российских рублей).

В результате в июне бюджет получил 816 млрд российских рублей профицита, и накопленная с начала года «дыра» в казне уменьшилась почти на четверть: на конец июня это было 2,595 трлн российских рублей, а месяцем ранее — 3,411 трлн.

Улучшения ситуации с нефтегазовыми доходами не произошло — они остаются заметно ниже прошлогодних, отмечает Клюге: 529 млрд российских рублей в июне против 571 млрд в мае и 718 млрд в том же месяце 2022 года. Накопленным итогом за полугодие потоки сырьевой ренты в бюджет сжались вдвое, а доходы от экспорта нефти и газа — почти в 5 раз.

Тем не менее совокупные доходы правительства в июне оказались максимальными в этом году после того, как бюджет получил неожиданный приток ненефтегазовых доходов: они составили 2,034 трлн российских рублей, что на 38% больше, чем в мае, и более чем на 60% превышает уровень годичной давности.

Вероятно, «залатать» казну помогли дивиденды от госкорпораций, полагает Клюге: в частности, почти 300 млрд российских рублей выплатил Сбербанк.

Сокращение расходов летом — лишь начало, на 2024 год Минфин готовит фронтальный секвестр в размере 10%, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с обсуждением в кабмине. По их словам, под сокращения могут попасть все «незащищенные статьи», а это примерно 9 трлн российских рублей, оценивает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка,

Секвестр бюджета — это плохая новость для экономики, рост которой поддерживается за счет бюджетных вливаний, указывает она: за пять месяцев ВВП РФ прибавил 0,6% в мае — более 5%. При этом «потенциальные темпы роста российской экономики сейчас находятся около нуля, учитывая ужесточение ситуации на рынке труда и технологические ограничения», оценивает Орлова.

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