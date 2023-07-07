Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов завтра 7.07.2023, 17:55

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Будет тепло.

В субботу, 8 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, только ночью местами на крайнем востоке страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер будет северо-западный: ночью — слабый, днем — умеренный, при грозах — порывистый.

Термометры ночью покажут 8-14 выше нуля, на юго-востоке страны будет до +16. Днем прогнозируют 21-27 тепла.

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