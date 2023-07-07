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ВСУ мощно ударили по россиянам из САУ «Гвоздика»

  • 7.07.2023, 18:04
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ВСУ мощно ударили по россиянам из САУ «Гвоздика»

Видео опубликовал украинский генерал Сырский.

Украинские военные системно уничтожают личный состав российское армии, используя как западное вооружение, так и свое, в частности самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», которая стреляет точно в цель.

Видео уничтожения оккупантов показал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Работает 22 ОМБр. Расчет САУ 2С1 одного из подразделений отправил на концерт Кобзона очередную партию оккупантов», - рассказал он.

Генерал оценил работу военных, как «великолепную».

На днях Александр Сырский отмечал, что оккупанты в ходе контрнаступления украинских войск несут большие потери, которые часто в 8-10 раз больше, чем у наступающих сил.

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