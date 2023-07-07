На что имеет право владелец жилья, если его дом пошел под снос? 7.07.2023, 18:13

Объяснила юрист.

На что имеет право владелец жилья по законодательству в случае планового сноса частного сектора? С таким вопросом минчанин обратился к «АиФ».

«Собственнику сносимого жилого дома или квартиры должны предоставить новое жилье либо денежную компенсацию, - утверждает юрист Маргарита Бут-Гусаим. - Говоря о новом жилье, имеется в виду, что собственника сносимого жилого дома должны обеспечить квартирой типовых потребительских качеств, т. е. такой, которая отвечает установленным для проживания санитарным и техническим требованиям.

Если рыночная стоимость предоставляемой квартиры меньше стоимости подлежащего сносу жилого дома, то собственнику дополнительно выплачивается разница этих сумм. Второй вариант - денежная компенсация за сносимый жилой дом в размере его рыночной стоимости, но не менее размера затрат, необходимых для строительства равноценного жилого дома.

Также местный исполнительный и распорядительный орган при наличии объективной возможности может дополнительно предложить собственнику жилого дома следующие варианты: строительство и (или) получение в собственность жилого дома, строений, сооружений и насаждений при них (получение доли в праве общей собственности), равноценных по благоустройству и общей площади сносимым; перенос и восстановление сносимых жилого дома, строений, сооружений и насаждений».

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