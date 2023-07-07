Спецназовцы СБУ провели удачную операцию 7.07.2023, 18:33

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На одном из направлений удалось уничтожить новую партию оккупантов и их техники.

Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины удачно проредили ряды россиян. Бойцы уничтожили новую партию оккупантов и их техники.

«На этот раз список вражеских потерь пополнили: два танка, две САУ «Акация», три пушки «Гиацинт-Б», два броневика, станция РЭБ «Поле-21» и камера видеонаблюдения, 25 авто, три огневые позиции, 13 вражеских укреплений и один склад с боеприпасами. А 72 оккупанта резко «выбыли из чата», - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Кроме того, как отмечается, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно поражены два «Града», две единицы спецтехники, шесть складов и еще 55 захватчиков.

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