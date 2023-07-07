Белорусские банки изменили правила приема наличной валюты 2 7.07.2023, 18:43

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17 банков подписали соглашение.

В Беларуси банки начали принимать валюту по новым правилам. Подробнее рассказали в Ассоциации белорусских банков.

В частности, определены новые признаки, по которым в Беларуси будут оценивать платежеспособность зарубежных банкнот. Соответствующее соглашение подписали 17 банков, три небанковские кредитно-финансовые организации и Ассоциация белорусских банков. Речь идет о применении на практике единых признаков платежности иностранных банкнот.

Например, сейчас в банке не откажут в приеме грязных и изношенных купюр с естественными признаками пользования. Также в обменниках смогут принять купюру с пятью надрывами или надрезами до 3 миллиметров или с одним надрывом или надрезом до 5 миллиметров. Также для осуществления операций будут принимать купюры, в которых заклеены разрывы или порезы. Еще допустим прием банкнот, в которых до трех отверстий диаметром до 1 миллиметра.

По новым правила в банке не должны отказывать в обмене, если на купюре есть изображения или надписи (до 3 штук). Однако при условии, что эти изображения впишутся в квадрат со сторонами до 10 миллиметров. Аналогичный дефект допустим и для пятен на деньгах. Предполагается, что в обменнике примут и банкноты с измененным цветом при ультрафиолетовом просвечивании.

Однако по-прежнему в банке могут отказать в приеме купюр, изъятых из обращения, банкнот с пометками о следственных мероприятиях, бракованных и валюты с дефектами на краях, которые привели к изменению геометрии купюры при износе. Полностью разорванные и затем склеенные купюры также не примут в банке.

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