Король отчасти голый 7.07.2023, 18:55

Kакие процессы происходят в России?

Неудачный «мятеж» Евгения Пригожина в России хоть и не привел к масштабным последствиям, но наглядно продемонстрировал проблемы власти и беспомощность Путина. Теперь криминальный олигархат, стоящий у руля страны-террориста, предчувствует смуту.

Об этом «24 Каналу» отметил американский политолог и экс-председатель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. Он предположил, какую роль в этой истории может сыграть Кадыров и что ждет Пригожина.

- Война убрала краеугольные камни и в России все пошатнулось. Все увидели, что «король» (Путин — прим.) отчасти голый и все понимают, что что-то может произойти", – сказал Рамиз Юнус.

В России приближается смута

По словам политолога, руководители российских областей сейчас активно ищут «поддержку» ЧВК, поскольку понимают, что скоро наступит смута – «мятеж» Пригожина был тому предупреждением. Путин не вечен и важно кто станет его преемником. В настоящее время в России действует криминальный олигархат.

«Криминальный олигархат работает по понятиям. Поэтому и Пригожин может свободно кататься из Санкт-Петербурга в Москву. Он преступник, но ему деньги возвращают. Он убил российских военных, сбил самолет, а ему за это ничего. Это законы криминального олигархата, когда они понимают, что их может ждать завтра и они однозначно просто так сдаваться не собираются», – рассказал Юнус.

Там, где идет борьба за власть, обязательно есть большие деньги. Если будет возможность взять ее в свои руки, то российский олигархат это сделает. В противном случае – просто будет искать запасные аэродромы, как Кадыров, и выходы на страны, где запасли деньги. Речь идет о странах Африки, Латинской Америки.

«Пригожин мог это просчитать, поэтому его сейчас не трогают. Возможно, еще идет борьба и он может не дожить месяц-другой. Все зависит от процессов. Я понимаю, что идет борьба за власть. Там понимают, что рано или поздно война приведет к краху нынешней структуры криминального олигархата. Все хотят быть готовы в том числе и Кадыров», – резюмировал политолог.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями болгарских политических кругов, общественности и CМИ отметил, что Украина уничтожила наиболее боеспособную часть армии России. Теперь в Кремль может маршем войти кто-то вроде Евгения Пригожина или Рамзана Кадырова.

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