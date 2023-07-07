закрыть
7 июля 2023, пятница, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Топ-5 лучших фильмов о летних приключениях

  • 7.07.2023, 19:08
  • 1,568
Топ-5 лучших фильмов о летних приключениях

Эти фильмы заряжают хорошим настроением.

Подборка фильмов от «Униан», которые помогут настроиться на позитив.

«Мамма MIA!» (2008)

Легкий и позитивный фильм с Мерил Стрип и Пирсом Броснаном поднимет вам настроение не только интересной сюжетной линией, но еще и веселыми песнями. Мюзикл рассказывает о девушке, которая решила пригласить на свадьбу своего отца, но не знает, кто им является. Поэтому она зовет сразу троих мужчин, с которыми у ее матери были романы.

«Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)

Комедия с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти является так называемым переосмыслением легендарного фильма «День сурка». Фильм расскажет о героях, которые попали в «петлю времени» и теперь каждый их день проходит в отеле. Летние пейзажи и интересный сюжет оценят даже самые придирчивые киноманы.

«Короли лета» (2013)

История расскажет о летних каникулах трех юношей. Они сбегают от родителей и становятся «лесными жителями». Легкая комедия ненавязчиво показывает проблемы переходного возраста и навеивает приятные воспоминания о беззаботной юности.

«Вики Кристина Барселона» (2008)

Мелодрама Вуди Аллена с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус рассказывает о страсти и любовном треугольнике. События разворачиваются в живописном испанском городе. Атмосфера улочек, пропитанных чувствами, вызывает желание путешествовать и наслаждаться жизнью.

«Жаркие летние ночи» (2017)

Комедийная мелодрама с «нотками» криминала расскажет о «тихоне», который решил провести летние каникулы на живописном полуострове в США. Там персонаж Тимоти Шаломе встречает новых друзей, знакомится с девушкой и начинает понимать, что такое взрослая жизнь. Этот фильм снят на основе баек и историй людей из маленького городка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец