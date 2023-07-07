Топ-5 лучших фильмов о летних приключениях
- 7.07.2023, 19:08
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Эти фильмы заряжают хорошим настроением.
Подборка фильмов от «Униан», которые помогут настроиться на позитив.
«Мамма MIA!» (2008)
Легкий и позитивный фильм с Мерил Стрип и Пирсом Броснаном поднимет вам настроение не только интересной сюжетной линией, но еще и веселыми песнями. Мюзикл рассказывает о девушке, которая решила пригласить на свадьбу своего отца, но не знает, кто им является. Поэтому она зовет сразу троих мужчин, с которыми у ее матери были романы.
«Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)
Комедия с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти является так называемым переосмыслением легендарного фильма «День сурка». Фильм расскажет о героях, которые попали в «петлю времени» и теперь каждый их день проходит в отеле. Летние пейзажи и интересный сюжет оценят даже самые придирчивые киноманы.
«Короли лета» (2013)
История расскажет о летних каникулах трех юношей. Они сбегают от родителей и становятся «лесными жителями». Легкая комедия ненавязчиво показывает проблемы переходного возраста и навеивает приятные воспоминания о беззаботной юности.
«Вики Кристина Барселона» (2008)
Мелодрама Вуди Аллена с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус рассказывает о страсти и любовном треугольнике. События разворачиваются в живописном испанском городе. Атмосфера улочек, пропитанных чувствами, вызывает желание путешествовать и наслаждаться жизнью.
«Жаркие летние ночи» (2017)
Комедийная мелодрама с «нотками» криминала расскажет о «тихоне», который решил провести летние каникулы на живописном полуострове в США. Там персонаж Тимоти Шаломе встречает новых друзей, знакомится с девушкой и начинает понимать, что такое взрослая жизнь. Этот фильм снят на основе баек и историй людей из маленького городка.