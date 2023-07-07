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«Ник и Майк»: Деятельность двух обезьян с гранатами требует адекватной реакции

  • 7.07.2023, 19:14
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«Ник и Майк»: Деятельность двух обезьян с гранатами требует адекватной реакции

Синепалый контролирует территорию Беларуси лишь номинально.

Письмо трех президентов подтверждает инсайд о том, что восточный фланг Альянса будет серьезным образом усилен в самое ближайшее время, отмечает Telegram-канал «Ник и Майк».

Деятельность двух обезьян с гранатами требует адекватной реакции. Особенно если вести речь о территории Беларуси, которую Синепалый контролирует лишь номинально. Свежий случай с «Вагнером» - лучшее тому подтверждение. Синепалый не в состоянии контролировать даже наемников и после отыгрыша ситуации начал давать заднюю. Единственные, кто выдохнули с облегчением - это каратели хунты.

На саммите НАТО будет принят ряд решений по восточному флангу, которые создадут предпосылки не только для оборонительных операций на случай перехода красных линий, в первую очередь по тематике ядерного оружия.

Действия, которые ставят под угрозу не только региональную стабильность, рано или поздно получают ответ. К сожалению, в современных реалиях чаще - поздно.

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