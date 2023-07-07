«В отделе кадров спросили, откуда у меня виза на 365 дней» 7.07.2023, 19:34

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Обладатели карты поляка поделились своими историями.

На границе силовики начали требовать у белорусов отказаться от карты поляка. По данным правозащитного центра «Вясна», известно не менее десяти таких случаев. «Зеркало» попросило читателей с картами поляка рассказать, сталкивались ли они из-за этого с повышенным вниманием со стороны чиновников, пограничников или силовиков. Вот две истории. Имена героев изменены в целях их безопасности.

«В отделе кадров прокуратуры спросили, откуда у меня виза на 365 дней»

Виталий получил карту поляка еще в 2015 году, когда был студентом и параллельно подрабатывал в государственном учреждении. О своем намерении получить этот документ Виталий сообщил руководству, так как брал отпуск за свой счет, чтобы сдать необходимые экзамены.

Тогда никаких вопросов к нему на работе не возникло, несмотря на то, что в то время уже действовали требования закона «О государственной службе». По ним чиновники должны передавать в кадровую службу своей организации документы иностранных государств, дающие право на льготы (к ним относится и карта поляка).

После окончания университета Виталий уволился и стал подыскивать новое место. Он попытался устроиться в одно из подразделений прокуратуры. Но к нему возникли вопросы из-за польской визы, выданной на основании карты поляка.

— Просматривая мой паспорт, в отделе кадров прокуратуры спросили, откуда у меня виза на 365 дней пребывания и нет ли у меня «той самой карты», — вспоминает Виталий. — Я сказал, что есть и не вижу никакой проблемы в этом. Ведь в законе «О государственной службе» четко прописано, что я обязан ее сдать на время работы госслужащим. Сказал, что планирую сделать это в случае трудоустройства. Кадровика такой ответ не устроил, и он мне ответил: «Давайте вы год поживете в Беларуси, не выезжая за границу, а после этого мы вернемся к вопросу о вашем трудоустройстве».

Так белорусу не удалось стать прокурорским работником. А после 2020 года, говорит он, это стало ему уже и неинтересно. Сейчас Виталий и его девушка планируют переезжать в Польшу, они уже собрали все необходимые для этого документы и купили билеты. Новости о том, что на границе силовики могут потребовать у обладателя карты поляка отказаться от нее под угрозой ареста, Виталия не пугают:

— Буквально вчера мои знакомые, у которых есть карты поляков, пересекали границу, и их никто не останавливал, не просил писать никаких заявлений. Они очень удивились вчерашнему сообщению. Кстати, до 2020 года я настолько не парился по поводу карты, что порой использовал ее как документ, удостоверяющий личность, даже алкоголь и сигареты в белорусских магазинах покупал, предоставляя карту поляка.

«Моя мать была полькой, я не собираюсь от нее отрекаться»

Юрий работал на государственном предприятии на рабочей должности. В конце прошлого года к нему на работу пришел сотрудник КГБ и пригласил на разговор. Сначала «чекист» потребовал у Юрия предоставить для проверки его телефон и долго рассматривал там какие-то фотографии. Не найдя в аппарате ничего криминального, сотрудник КГБ перешел к расспросам о карте поляка.

— Спрашивал, зачем я ее получил и не хочу ли я от нее отказаться и записать видео о том, что получил я этот документ по недоразумению, о чем сейчас очень сожалею, — рассказывает Юрий. — Я отказался. Моя мать была полькой, и я не собираюсь от нее отрекаться.

Каким образом Комитету госбезопасности стало известно о том, что у него есть карта поляка, Юрий не знает:

— Ни за какие акции меня не задерживали, но три раза на протяжении года я выезжал за границу, возможно, это и стало причиной внимания ко мне.

Через несколько дней руководство предприятия объявило Юрию, что его «потребовали уволить».

— И это несмотря на то, что я проработал там более 20 лет, срок моего контракта еще не заканчивался и никаких нареканий на исполнение трудовых обязанностей ко мне не было, — рассказывает наш читатель.

Теперь Юрий работает в частной компании, куда его взяли без всяких проблем. Говорит, что в доходах не потерял.

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