Эксперт: Россию ожидает новая серия мятежа, который так и не был подавлен 2 7.07.2023, 19:37

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История с военный мятеж ЧВК еще не закончена.

История с неудавшимся мятежом Евгения Пригожина и «вагенровцев» еще не закончена. Он не был подавлен, а это значит, что стоит ожидать повторения тех событий. Такое мнение высказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

- После пригожинского мятежа стало всем понятно, что смелость города берет и даже Москву тоже взять можно… Сейчас к независимости никто (российские регионы - ред.) не готов. Но ситуация очень быстро будет меняться по мере развития кризиса в империи. Процесс кризиса не закончен, с Пригожиным ничего не понятно, «Вагнер» не разоружен, и все громче раздаются голоса, что будет вторая серия, - рассказал историк.

Он исключил возможность того, что мятеж был «многоходовочкой» российского диктатора. Паника Путина и его ближайшего окружения показывает, что все было очень серьезно. Договоренность, которая была заключена между мятежниками и Путиным, пока соблюдается. Пригожин сохранил активы и свою армию, а это грозит России проблемами в будущем.

«Ясно только одно: есть какая-то договоренность странная и есть силы, которые выступили гарантами этой договоренности. Возможно, это были китайцы. Кто еще мог Путина заставить их соблюдать? (...) Войска (Пригожина - ред.) бродят по России, Пригожину возвращают золото, оружие, награды. Это что, подавление мятежа? Это смешно. И это не может продолжаться долго… Такого не было в истории, чтобы после проигрыша мятежа якобы проигравший ходит гоголем по столицам, а ему еще и возвращают захваченное при обысках имущество», - констатировал Чернышевский.

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