закрыть
7 июля 2023, пятница, 20:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генерал Ходжес: ВСУ способны освободить Крым до конца лета

  • 7.07.2023, 19:50
Генерал Ходжес: ВСУ способны освободить Крым до конца лета
Бен Ходжес

Силы обороны Украины обладают большой волей к борьбе за свои земли, им нужно лишь оружие.

У Вооруженных сил Украины по-прежнему есть шансы на освобождение оккупированного Россией Крыма до конца лета. Армии нужны лишь дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16. Украинские войска демонстрируют большую волю к борьбе за свои территории, им нужно только оружие. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Oн рассказал, что его прогноз, согласно которому ВСУ способны освободить Крым до конца лета, остается в силе. Для этого понадобятся дальнобойные ракеты и истребители.

- Вы помните, я сказал, что Украина может освободить Крым до конца лета, до конца августа, если Соединенные Штаты предоставят то, что нужно? Конечно, я говорю о ATACMS и самолетах F-16. Если мы этого не сделаем, я не сомневаюсь, что Украина освободит Крым, но это займет больше времени. Это будет медленнее с большим количеством жертв, - отметил Ходжес.

По его словам, у бойцов ВСУ большая воля к борьбе, им нужно только оружие. Если бы у Украины были ATACMS, Черноморского флота уже бы не существовало, а войска РФ вынуждены были бы покинуть Крым.

«Если бы мы предоставили Украине ATACMS, то российского Черноморского флота уже не было бы... [Россиянам] пришлось бы покинуть Севастополь. Российские Военно-Воздушные силы больше не могли бы вылетать из Крыма. Это было бы очень важно — сделать Крым непригодным для российских войск... Я не могу объяснить, почему мы до сих пор этого не сделали», - подчеркнул Бен Ходжес.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец