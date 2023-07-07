Генерал Ходжес: ВСУ способны освободить Крым до конца лета 7.07.2023, 19:50

Бен Ходжес

Силы обороны Украины обладают большой волей к борьбе за свои земли, им нужно лишь оружие.

У Вооруженных сил Украины по-прежнему есть шансы на освобождение оккупированного Россией Крыма до конца лета. Армии нужны лишь дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16. Украинские войска демонстрируют большую волю к борьбе за свои территории, им нужно только оружие. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Oн рассказал, что его прогноз, согласно которому ВСУ способны освободить Крым до конца лета, остается в силе. Для этого понадобятся дальнобойные ракеты и истребители.

- Вы помните, я сказал, что Украина может освободить Крым до конца лета, до конца августа, если Соединенные Штаты предоставят то, что нужно? Конечно, я говорю о ATACMS и самолетах F-16. Если мы этого не сделаем, я не сомневаюсь, что Украина освободит Крым, но это займет больше времени. Это будет медленнее с большим количеством жертв, - отметил Ходжес.

По его словам, у бойцов ВСУ большая воля к борьбе, им нужно только оружие. Если бы у Украины были ATACMS, Черноморского флота уже бы не существовало, а войска РФ вынуждены были бы покинуть Крым.

«Если бы мы предоставили Украине ATACMS, то российского Черноморского флота уже не было бы... [Россиянам] пришлось бы покинуть Севастополь. Российские Военно-Воздушные силы больше не могли бы вылетать из Крыма. Это было бы очень важно — сделать Крым непригодным для российских войск... Я не могу объяснить, почему мы до сих пор этого не сделали», - подчеркнул Бен Ходжес.

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