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«Для Лукашенко информация о немецкой прослушке станет неприятным сюрпризом»

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  • 7.07.2023, 20:15
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«Для Лукашенко информация о немецкой прослушке станет неприятным сюрпризом»

Вскоре могут быть обнародованы важные детали.

Немецкие каналы WDR и NDR утверждают, что внешняя разведка Германии BND прослушивала беседы Лукашенко и Пригожина во время мятежа.

В этой связи историк и политический обозреватель Александр Фридман отметил следующие аспекты:

1. Информация появилась после заявлений Лукашенко, который хвалился тем, что Минск и Москва «обвели вокруг пальца» западные разведки и «тайно завезли» ядерное оружие в Беларусь.

2. Изначально утверждалось, что BND «проспала» мятеж Пригожина. Теперь же внешняя разведка ФРГ может поправить свою репутацию.

3. Для Лукашенко информация о немецкой прослушке станет неприятным сюрпризом, а значит от него следует ожидать антинемецких заявлений.

4. Не исключено, что мы узнаем детали беседы, но на полную версию рассчитывать все-таки не стоит. Расшифровка и перевод текста и вовсе задача не из легких: Лукашенко подчеркивал, что он и Пригожин использовали преимущественно ненормативную лексику.

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