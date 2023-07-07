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В Сирии обезвредили «вагнеровцев» во время мятежа Пригожина

  • 7.07.2023, 20:26
В Сирии обезвредили «вагнеровцев» во время мятежа Пригожина

Сирийские власти испугались распространения мятежа.

Во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина в России власти Сирии приняли ряд мер, направленных на обезвреживание представителей ЧВК «Вагнер» в этой ближневосточной стране, чтобы не допустить распространения восстания. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает агентство Reuters (перевод — dw.com, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В местах расположения наемников «Группы Вагнера» военная разведка Сирии отключила телефонную связь и интернет, чтобы не дать им связаться между собой или с представителями ЧВК в России. Около дюжины командиров «вагнеровцев» привезли на российскую военную базу Хмеймим, где их поставили перед выбором: подписать контракты с Минобороны или незамедлительно покинуть страну.

В последующие после мятежа дни несколько десятков человек, отказавшихся подписать контракты, были, по данным источников Reuters, вывезены в Россию. Зарплаты наемников были также сокращены.

«Роль ЧВК «Вагнер» в Сирии, в той степени, которую она играла раньше, закончилась», - сообщил агентству Навар Шабан из Омранского центра стратегических исследований - независимой аналитической группы, которая работает из Стамбула. «Учитывая все события, их связь с министерством обороны Сирии теперь разорвана», - добавил он.

В Сирии находилась относительно немногочисленная группировка наемников ЧВК «Вагнер» - по примерным оценкам, от 250 до 450 человек, что составляет около десяти процентов от общего числе российских военных в стране. По словам наблюдателей, за последний год многие опытные боевики «Группы Вагнера» покинули Сирию, чтобы воевать в Украине, отмечает Reuters.

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