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Банки массово вводят новшества по карточкам

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  • 7.07.2023, 20:34
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Банки массово вводят новшества по карточкам

Что меняется для клиентов?

Белорусские банки активно вводят изменения по карточкам. Некоторые из них касаются автоматического продления срока их действия, другие же — комиссии за определенные операции. «Зеркало» составило подборку изменений по банковским карточкам.

«Приорбанк» увеличил лимиты на расчеты кредитными карточками — до 10 000 рублей в день. «Расплачиваться на эту сумму можно в торговых точках в Беларуси, за рубежом, а также в интернете», — уточняет банк.

«Паритетбанк» предупреждает клиентов, что с 1 декабря этого года некоторые карточки Mastercard Paritetbank будут заблокированы. Речь о «пластике», номера которого начинаются на 556884. «Если вы в числе данных клиентов — мы предлагаем вам бесплатную замену карточки на аналогичную карточку Mastercard с новым сроком действия», — уточняет банк.

«Белагропромбанк» с 1 июня по карточкам статуса Gold, Platinum и Infinite отменил плату за переводы по номеру карточки другим клиентам банка в инфокиосках, интернет-банкинге и мобильном банкинге.

Также «Белагропромбанк» будет автоматически продлевать сроки действия карточек, которые заканчиваются с июня 2022 года и позже. Но это не коснется кредитных, студенческих, депозитных, виртуальных, дополнительных (выпущенных на другое лицо), корпоративных.

«Сбер Банк (Беларусь)» продлил работу карт Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается в промежутке с 31 июля по 31 декабря 2023 года. Ими можно будет продолжать пользоваться еще 2 года без физического перевыпуска и обращения в офис банка. Для продления работы «пластика» нужно его активировать — после окончания срока действия проверить баланс карты в банкомате любого банка (услуга бесплатна).

Такое продление доступно для личных, пенсионных и зарплатных карт уровня Classic, Standard, Gold, Platinum, Infinite и Black Edition, а также карт в рамках продуктов «КартаFUN» и Fun Platinum, пакетов услуг «Сбербанк первый» и «Премиум».

«Сбер Банк (Беларусь)» с 10 июля также обновляет порядок проведения валютно-обменных операций по карточкам. Банк не стал пояснять, что конкретно меняется, а предлагает клиентам самостоятельно в этом разобраться, изучив файл с общими условиями банковского обслуживания физлиц на 287 страниц.

«ВТБ (Беларусь)» начал выдавать кредитные карты ремесленникам. На выбор они могут открыть продукты «Портмоне 2.0», PLAT/ON или карту рассрочки «Черепаха» с лимитом до 5 тысяч рублей.

«РРБ-Банк» с 12 июля введет изменение для физлиц по комиссии за некоторые операции с банковскими платежными карточками. «Белгазпромбанк» объявил, что с 1 августа обновит условия использования физлицами личных дебетовых банковских платежных карточек. Речь о продлении срока действия «пластика» без его физической замены. Как «РРБ-Банк», так и «Белгазпромбанк» предлагают клиентам самостоятельно разобраться, что конкретно меняется, изучив документы на сайтах.

«Альфа-Банк (Беларусь)» обновил бонусную программу, теперь владельцы пакетов решений смогут получать повышенный бонус в 3% за покупки в продуктовых магазинах.

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