Украинский генерал: Россияне уже запустили процесс депутинизации, мы в этом только помогаем 7.07.2023, 20:44

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Валерий Кондратюк

Российские генералы и элиты уже осознали бесперспективность войны с Украиной.

В последние дни внимание украинцев приковано к ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Сначала было заявление Генштаба ВСУ о вероятности российских провокаций на ЗАЭС, затем глава разведки Кирилл Буданов сказал, что напряжение вокруг станции постепенно снижается.

О ситуации на ЗАЭС и ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе - «Апострофу» рассказал генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах Валерий Кондратюк.

– Какие карты будет разыгрывать сейчас Россия и каковы ваши оценки происходящего вокруг ЗАЭС? Насколько рашистам выгодно сегодня прибегнуть к определенным провокациям?

– Вопрос очень чувствительный для нас, потому что мы уже пережили Чернобыльскую катастрофу и имели плачевные последствия. Пять миллионов гектаров сельскохозяйственных земель изъято из использования в Украине. Понятно, что Запорожская АЭС, которая сегодня является наиболее мощной станцией в Европе – ее эквивалент равен 600 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму – будет в ближайшее время привлекать наше внимание. Но, безусловно, она будет на контроле у всех западных экспертов. Потому что любая технологическая вещь, которая может случиться, будет иметь последствия для Европы.

Кратко дам разъяснения. То, что произошло на Чернобыльской атомной электростанции, не может никогда случиться на Запорожской. Это две разные атомные электростанции по своему типу – там используются разные водно-водяные реакторы. На ЗАЭС реактор, который ни при каких условиях не допустит неконтролируемого разгона мощности. То есть это не приведет к ядерному взрыву.

Самое главное, что все реакторы уже несколько месяцев полностью остановлены в штатном режиме. Лишь пятый находится в «горячем». И даже после остановки реактор в течение месяцев продолжит медленно разогреваться. То есть это вообще исключает любую неконтролируемую ядерную реакцию.

– Тогда к чему сегодня могут прибегнуть враги?

– Понятно, что они будут продолжать пытаться создавать какие-либо условия для того, чтобы как-то затянуть (войну). И все, к чему они сегодня могут прибегнуть – это заминировать здание энергоблока или заложить взрывчатку непосредственно внутрь реактора. Но второе нереально, потому что там высока радиоактивность, циркулирует вода. Физически нет места для закладки столь больших объемов. То есть такие вещи исключаются. Но сделать определенные технические повреждения атомной станции, которая является большим и ценным активом для Украины, они могут.

Даже при условии, если там что-нибудь произойдет, то не будет большой катастрофы. Если атомный реактор разогреть, то это может быть облако пыли на большие расстояния. В данном случае если там даже что-нибудь и случится, то это всего на несколько десятков километров. То есть последствий таких не будет, на этот счет хочу все успокоить.

Понятно, что врагам доверять нельзя. Каким-либо их заявлениям, где они говорили, что никогда на это не пойдут, верить нельзя. Но ждать от них провокаций следует. Поэтому очень важна реакция общества и международных партнеров для того, чтобы был постоянный контроль за Запорожской атомной станцией.

– Буданов и Зеленский говорили, что Pоссия фактически сейчас находится на грани гражданской войны. Здесь речь идет непосредственно о пригожинском путче, который не очень ему удался, но подсветил очевидные проблемы непосредственно внутри российской федерации. Мнения россиян в те дни разделилось – примерно 50 на 50. 18-19 регионов там поддержали именно Пригожина в этой ситуации, а 20-21 – поддержали конкретно Путина. Очевидно, это очень сильный и мощный удар для Путина. Буданов в то же время говорит, что нужно совсем немного масла подлить в огонь для того, чтобы «закипело». Что может стать катализатором этих процессов на России, по вашим оценкам?

– Главным катализатором может быть успех украинского контрнаступления, который усилит давление на Путина внутри России. Потому что мятеж Пригожина не подавлен, он был просто остановлен самим Пригожиным. То есть все те процессы, которые там уже внутри состоялись – не были решены. Правильно отметил Буданов, что просто нужно, чтобы возникла какая-нибудь вещь. А это украинское контрнаступление.

И хотя западные партнеры говорят, что оно идет медленно, я с ними не согласен. Первый и главный мой тезис – что мы за месяц вернули территорию по размерам больше, чем россияне захватили за полгода. Второй мой тезис – это то, что оно хоть и происходит «медленно», но это контрнаступление. Сегодня мы просто избегаем тех вещей, на которые способна была Россия – любой ценой завоевывать метры и километры.

В этом случае руководство сегодня, безусловно, больше полагается на дальнобойное оружие, объемов которого, возможно, еще недостаточно для того, чтобы поразить все логистические центры в тылу российских войск. Но это происходит каждый день. Было несколько точных ударов, что-то там было уничтожено – это уже известно. Также уничтожаются пути снабжения, мосты.

То есть мы создаем возможности, чтобы они сидели в тех окопах, которые они нарыли, с этими минными полями, и им нечем было стрелять, не было подвоза. Мы сегодня меняем тактику и подходы, а не сражаемся с тактикой Жукова, которую они используют со времен Второй мировой войны. Мы стараемся беречь жизнь наших солдат и одновременно добиваться успеха.

– Когда речь о возможной гражданской войне в российской федерации, Буданов говорит, что фактически Украине в любом случае пойдет на пользу возможная смерть путина или даже его уход, смена этого путинского режима, поскольку в России – особенно в крупных городах – никто не поддерживает войну в Украине. Здесь нужно отметить, что люди из больших городов России не в таком количестве представлены на войне в Украине, как люди из глубинки. Мотивация последних – это деньги, потому что страшная бедность в России, и эти люди за деньги готовы идти убивать, пытать украинских военных и гражданских тоже. Насколько сегодня народ из глубинки готов к смене режима, к смене лидера в Российской Федерации, и как в принципе он отреагирует на то, что ими может руководить кто-то новый, кто бы то ни был?

– Диктаторы начинают совершать определенные ошибки. Ошибкой Путина была эта война. И для того, чтобы продолжить войну, ему нужно не только оружие, но и финансы и экономика. Только за последний год рубль упал на 40%. Цены на нефть и газ сократились почти на половину. И все это создает дополнительное напряжение для путина. Если сегодня ему еще есть чем платить тем людям из глубинки, которые готовы идти на войну, гибнуть, а их родные готовы ждать их смерти для того, чтобы получить какую-то компенсацию - шубу или паек - то даже такие вещи долго происходить не будут. Потому что сама экономика тоже на грани. И это огромная проблема для Путина.

Но я пошел бы немного дальше. Сегодня большая опасность существует в России потому, что эти российские генералы и элиты уже осознали бесперспективность продолжения горячей фазы войны с Украиной. Также как и гибридной и холодной войны с Западом. Выходу из тупика сегодня мешает только один человек – это Путин. И вот были сообщения NBC, если им верить – а я считаю, что они имеют под собой основания – что уже начался контролируемый переход или поиск преемника путина. Также зафиксированы европейскими спецслужбами контакты представителей ФСБ с находящимися за рубежом лидерами российской оппозиции. Эти контакты фиксировались также с самим Лавровым во время его последнего визита, когда он был в Нью-Йорке на полях ООН. Такие контакты свидетельствуют о том, что такие переговоры продолжаются. Это также может быть дополнительным следствием. Если элиты придут к согласию, то вопрос устранения путина будет ускорен.

Будет ли это физически сделано, или он подпишет вроде Ельцина отказ от власти – это тоже возможно… Ему не на кого уже опираться.

Вот после мятежа все ожидали очень быструю реакцию, ярость Путина, чистки и т.д. Но этого не происходит. Он взял паузу для того, чтобы показать всем лидерам, что он сильный. Он пытается купить лояльность своих военных – повысил заработную плату военнослужащим, сотрудникам специальных служб на 10,5%. Но одновременно и не проводятся чистки в армии, хотя там уже, насколько известно, не только Суровикин, но и другие люди из близкого окружения путина – подразумеваются «финансовые» люди – которые также имели определенные свои интересы и ждали последствий этого мятежа. Поэтому все это сегодня сводится к тому, что договоренности о подчиненном конце путинизма уже приближаются.

А кто будет этой персоной – это даже не столь важно. Нам в сущности все равно – Путин или кто-то вместо него. Нам сегодня нужно раз и навсегда поставить Россию на место и создать такие условия, чтобы она никогда не хотела и не могла напасть на Украину, бомбить города. На Западе говорят, что могут взять нас в НАТО только после войны. А для того чтобы война закончилась, нам нужно больше оружия. Вопрос очень простой: если вы хотите взять нас после войны, ускорьте победу Украины. Она сегодня зависит не только от нашего мужества, героизма наших солдат, их военной подготовки, способности овладеть техникой, но от именно того оружия высокотехнологичного, которое сегодня решающее на этом этапе войны.

– Может, наконец-то нам уже не нужно одалживать у Серка глаз, а называть вещи своими именами и говорить совершенно справедливо, из-за чего собственно россияне так активно окопались на каких-то участках фронта, за счет чего у них было так много времени на это? Все говорят, что медленное контрнаступление, Запад нас будто даже упрекает чем-то. А президент говорит, что мы бы раньше начали, но ждали определенных поставок оружия. Нет ли здесь двойных стандартов коллективного Запада в подходе к войне в Украине?

– Я бы не считал это двойным стандартами. Я бы считал это некими внутренними проблемами осознания Запада. Раньше их главная цель заключалась в том, чтобы Украина не проиграла. Я считаю, что именно переломным моментом был саммит Большой семерки в Хиросиме, на котором уже было принято такое единодушное решение о поддержке Украины в ее победе. То есть не «Путин не может выиграть», а «Путин должен проиграть». И это главное.

После этого мы уже получаем сегодня и британские образцы ракет Storm Shadow, и американцы уже рассматривают передачу ATACMS. Но это произошло довольно медленно, и оказывает влияние на успехи нашего контрнаступления. Но это связано не со стандартами, а их способностью все же понять, что нас недооценили. И последняя утечка из Пентагона – те материалы, которые стали известны международному сообществу, с которыми мы также могли ознакомиться, свидетельствуют о том, что в начале войны американские спецслужбы прогнозировали достаточно плачевный для нас результат – трое суток. Никто не ожидал, что мы устоим. Также они не передавали оружие, потому что боялись, что у нас ничего не выйдет, и это оружие просто попадет в руки россиян.

Это наша пошаговая победа, она нам многого стоит, по сути, крови наших солдат, но другого пути нет. Запад просыпается. Возможно, не так быстро, как бы нам хотелось, но мне кажется, в конце концов он уже проснулся – этот спящий гигант.

– 11-12 июля состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Различные заявления раздаются. Возможно, мы даже немного перегрели те ожидания, которые у нас сегодня от этого саммита, от того, чего нам ожидать. Кирилл Буданов сказал, что не стоит ожидать чего-то радикального – вряд ли саммит НАТО будет каким-то прорывным. Понятно, что будет много помощи, будут озвучены многие слова о поддержке, но какая-то конкретика вряд ли будет. Не будет ли пытаться Североатлантический альянс откупиться от Украины какими-либо альтернативами, какими-либо другими заявлениями, пока они не готовы, чтобы мы стали еще одним полноценным членом?

– Я не думаю, что такой вопрос стоит – откупиться. У нас достаточно надежных – с большой буквы – стратегических союзников, которые находятся внутри альянса, и сегодня защищают интересы Украины. Именно благодаря таким союзникам, как и страны Балтии, и Польша, и Великобритания - меняется риторика. Сегодня уже действительно обсуждаются реальные гарантии безопасности, как можно скорее предоставить Украине возможность стать членом НАТО. Если по уставу НАТО действительно страна, которая находится в состоянии войны, не может быть членом альянса, то после войны мы сразу должны эти возможности использовать. Но для этого. снова повторюсь, нам нужна поддержка всего альянса – как можно больше оружия для того, чтобы приблизить нашу победу.

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