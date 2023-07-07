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Синоптики назвали реки, озера и водохранилища Беларуси с самой теплой водой в июле

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  • 7.07.2023, 20:51
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Синоптики назвали реки, озера и водохранилища Беларуси с самой теплой водой в июле

В лидерах – Припять.

Температуру воды в местах отдыха жителей Беларуси на утро 6 июля опубликовал Белгидромет. Так, например, температура воды в Западной Двине, а там часто отдыхают обитающие поблизости жители Витебска и Полоцка, - +20…+22 градуса.

Жители Гродно могут купаться в Немане, температура воды которого + 21 градус. В Днепре - +22…+23 градуса, что должно порадовать жителей Могилева, Орши, Жлобина Речицы. В Березине +20...+23 градуса и эта комфортная температура будет приятна жителям Докшиц, Борисова, Березино, Бобруйска, Светлогорска.

В Соже +21…+23 градуса, и это «плюс» для гомельчан. Но самая теплая речная вода на юге Беларуси в Припяти +23…+24 градуса. Там купаются живущие рядом с рекой жители Пинска, Турова, Житкович, Мозыря, Наровли.

Что касается водохранилищ, то на Минском море, оно же Заславское водохранилище, температура воды +22 градуса. Чуть холоднее, +20 градусов в Вилейском водохранилище.

Что же касается Нарочи, то на самом крупном озере Беларуси вода к 6 июля прогрелась до +20 градусов.

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