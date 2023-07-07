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Зеленский прибыл в Турцию и раскрыл планы визита

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  • 7.07.2023, 21:00
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Зеленский прибыл в Турцию и раскрыл планы визита

Речь идет и про оборонные контракты между предприятиями стран.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию в рамках своего турне по странам Европы. В частности, он планирует провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- Hасыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями, - написал Зеленский в Telegram.

Напомним, последние несколько дней президент Украины Владимир Зеленский посещает с рабочими визитами страны Европы в рамках нового турне.

Глава украинского государства уже побывал в Болгарии, где провел переговоры с премьером Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.

Также он прилетал и в Чехию. Там он встречался и проводил пресс-конференцию с президентом Петром Павелом.

Глава украинского государства был и в Словакии. Он провел переговоры с президентом Зузаной Чапутовой.

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