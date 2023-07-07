закрыть
7 июля 2023, пятница, 21:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Словакия начнет совместное с Украиной производство боеприпасов

  • 7.07.2023, 21:22
Словакия начнет совместное с Украиной производство боеприпасов

Кроме того, Словакия поставит Украине 16 САУ «Зузана».

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил Словакию, где встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой. На совместном брифинге в Братиславе главы государств рассказали о достигнутых договорённостях.

Словакия поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок «Зузана». Украинские и словацкие конструкторы начнут совместную разработку нового типа гаубиц, производить их тоже планируется совместно. Кроме того, страны начнут совместное производство боеприпасов, заявила Чапутова.

Словакия намерена оказывать Украине помощь в разминировании. Зеленский пообещал, что Украина будет и закупать у Словакии необходимую для этого технику, и налаживать её производство на своих заводах.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Словакии за помощь, которую они оказывают Украине, в том числе за приём беженцев.

«Я благодарен каждому и каждой здесь, в прекрасной Братиславе, и в других городах и общинах Словакии, где приютили украинцев. Людям, волонтерам, общественным организациям - абсолютно всем. Мы ценим это», - сказал он.

Также президент Украины встретился с председателем Национального Совета Словакии Борисом Колларом и словацкими парламентариями. Они обсудили возможности реализации «формулы мира» и перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец