Словакия начнет совместное с Украиной производство боеприпасов
- 7.07.2023, 21:22
Кроме того, Словакия поставит Украине 16 САУ «Зузана».
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил Словакию, где встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой. На совместном брифинге в Братиславе главы государств рассказали о достигнутых договорённостях.
Словакия поставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок «Зузана». Украинские и словацкие конструкторы начнут совместную разработку нового типа гаубиц, производить их тоже планируется совместно. Кроме того, страны начнут совместное производство боеприпасов, заявила Чапутова.
Словакия намерена оказывать Украине помощь в разминировании. Зеленский пообещал, что Украина будет и закупать у Словакии необходимую для этого технику, и налаживать её производство на своих заводах.
Зеленский поблагодарил правительство и народ Словакии за помощь, которую они оказывают Украине, в том числе за приём беженцев.
«Я благодарен каждому и каждой здесь, в прекрасной Братиславе, и в других городах и общинах Словакии, где приютили украинцев. Людям, волонтерам, общественным организациям - абсолютно всем. Мы ценим это», - сказал он.
Также президент Украины встретился с председателем Национального Совета Словакии Борисом Колларом и словацкими парламентариями. Они обсудили возможности реализации «формулы мира» и перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО.