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Соболенко испытала проблемы во втором круге Уимблдона-2023

  • 7.07.2023, 21:27
Соболенко испытала проблемы во втором круге Уимблдона-2023
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка сыграла с представительницей Франции.

Белорусская вторая ракетка мира Арина Соболенко провела свой второй матч на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдон).

Во встрече 1/32 финала белоруска встретилась с представительницей Франции Варварой Грачевой и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 7:5, 6:2. Игра продлилась один час и 58 минут.

За время матча Соболенко исполнила восемь подач навылет и совершила пять двойных ошибки.

Отметим, что в следующей стадии белорусская спортсменка сыграет с россиянкой Анной Блинковой, которая обыграла бельгийку Ирину-Камелию Бегу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

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