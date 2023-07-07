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Под Могилевом дачники построили пирсы-«крепости», но что-то пошло не так

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  • 7.07.2023, 21:42
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Под Могилевом дачники построили пирсы-«крепости», но что-то пошло не так

Теперь им придется их убрать.

Домик у реки — мечта. В шаге от забора — рыбалка, пляж, водные процедуры. Но поосторожнее с желанием благоустроить «речную» территорию, как свою. Могут возникнуть проблемы. Так, дачники на берегу реки Рудея Могилевской области построили пирсы, установили ограждения с калитками на замках. Но оказалось, что все это не по закону, отмечает «Онлайнер».

«Например, вблизи СТ «Приднепровка» в прибрежной полосе реки возведены пирсы, доступ к которым ограничен металлическими ограждениями под замок для личных нужд. Вскрыт также факт самовольного занятия земель общего пользования», — сообщается в информации, которая размещена на сайте Генеральной прокуратуры.

В райисполкоме не принимали решений о включении прибрежной полосы в границы земель общего пользования и создании здесь зон отдыха. Таким образом, пирсы и ограждения с калитками рассматриваются как самовольное строительство. Следовательно, они должны быть убраны.

Отмечается, что статья 54 Водного кодекса Беларуси запрещает ограждать земельные участки на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от уреза воды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Возведение пирсов, мостков, причалов для рыбной ловли и других подобных сооружений относится к работам по благоустройству поверхностных водных объектов, которые определяются местными исполнительными и распорядительными органами, в том числе на территориях в границах водоохранных зон.

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