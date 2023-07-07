Ученые назвали идеальное время сна для людей старше 40 лет 7.07.2023, 21:50

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В ходе исследования были проанализированы данные примерно 500 тысяч человек.

Согласно результатам исследования, 7 часов ночного сна являются залогом оптимального когнитивного здоровья для людей пожилого и среднего возраста, пишет McKnights (перевод - «Фокус»).

В ходе исследования были проанализированы данные примерно 500 000 взрослых в возрасте от 38 до 73 лет. Участникам задавали вопросы об их привычках сна и состоянии психическом здоровье. Ученые также провели когнитивное тестирование, записали генетические данные и просканировали мозг почти 40 000 человек.

По словам исследователей, участники, которые спали дольше или меньше 7 часов, с большей вероятностью имели нарушения когнитивных функций, включая дефицит скорости обработки информации, зрительного внимания, памяти и навыков решения проблем. Но те, кто спал около 7 часов каждую ночь, имели лучшие когнитивные способности и относительно хорошее психическое здоровье.

Различия в структуре мозга, связанные с памятью и когнитивной обработкой, чаще встречались у тех, кто спал больше или меньше 7 часов. Стабильное время сна также влияло на улучшение когнитивных способностей и самочувствия.

«Несмотря на то, что мы не можем однозначно утверждать, что слишком малое или слишком большое количество сна вызывает когнитивные проблемы, наш анализ, проведенный на протяжении длительного периода времени, подтверждает эту идею», — отметил ученый Цзяньфэн Фэн из Университета Фудань в Китае.

Однако причины, по которым пожилые люди хуже спят достаточно сложные и зависят от сочетания наборов генов и структуры мозга.

- Помощь пожилым людям в улучшении сна может иметь решающее значение для сохранения хорошего психического здоровья, благополучия и предотвращения снижения когнитивных способностей, особенно для пациентов с психическими расстройствами и деменцией, — заключила ученый Барбара Саакян из Кембриджского университета.

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