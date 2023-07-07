США объявили новый военный пакет для Украины

США объявили новый военный пакет для Украины6
- 7.07.2023, 22:03
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Что в него войдет, кроме Stinger и Javelin?
Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью свыше 500 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.
Чиновник отметил, что в рамках очередного пакета военной помощи от США Украина получит:
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 для ПВО;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 31 155-мм гаубицу;
- 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;
- 32 БМП Bradley;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- оборудование для разминирования;
- ракеты TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- беспилотные летательные аппараты Penguin;
- 27 тактических машин для эвакуации техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
- стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- запасные части и другое полевое оборудование.