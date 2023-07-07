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США объявили новый военный пакет для Украины

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  • 7.07.2023, 22:03
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США объявили новый военный пакет для Украины

Что в него войдет, кроме Stinger и Javelin?

Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью свыше 500 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.

Чиновник отметил, что в рамках очередного пакета военной помощи от США Украина получит:

- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

- ракеты AIM-7 для ПВО;

- зенитные комплексы Stinger;

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- 31 155-мм гаубицу;

- 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;

- 32 БМП Bradley;

- 32 бронетранспортера Stryker;

- оборудование для разминирования;

- ракеты TOW;

- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

- высокоточные авиационные боеприпасы;

- беспилотные летательные аппараты Penguin;

- 27 тактических машин для эвакуации техники;

- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

- подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

- стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

- запасные части и другое полевое оборудование.

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