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The New York Times: Пригожин для поездки в Беларусь мог использовать дублера

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  • 7.07.2023, 22:19
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The New York Times: Пригожин для поездки в Беларусь мог использовать дублера
Евгений Пригожин

Сам он не покидал Россию.

Издание The New York Times (перевод - nashaniva.com) сообщило, что после мятежа «вагнеровцев» Евгений Пригожин не посещал Беларусь, а воспользовался для этого своим двойником.

Об этом изданию анонимно рассказал один из официальных представителей Пентагона.

По словам чиновника, вся история с «переездом» Пригожина и его наемников в Беларусь «окутана мистикой», а большинство «вагнеровцев» все еще находятся в Украине.

«У нас нет подтверждения, что Пригожин действительно после мятежа был хоть раз в Беларуси. То же касается и его наемников, которые в большинстве своем все еще находятся на востоке Украины.

Пригожин для маскировки своих планов и передвижений мог воспользоваться двойником для имитации визита в Беларусь», — поделился информацией официальный представитель Пентагона.

Напомним, что сегодня появилась информация, что телефонные переговоры Лукашенко с Пригожиным во время мятежа прослушивала немецкая разведка.

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