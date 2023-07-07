На Запорожском направлении с помощью беспилотников уничтожены 30 единиц техники РФ 7.07.2023, 22:22

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Успешную операцию провело подразделение «Курьеры бавовны».

В течение июня украинское подразделение «Курьеры бавовны» на Запорожском направлении уничтожило 30 единиц российской техники. В частности, за июнь воины уничтожили 10 танков, 12 БМП и БТР, 1 САУ. Также бойцы ликвидировали 7 грузовиков с оккупантами.

Появилось эффектное видео уничтожения техники РФ на Запорожском направлении на странице «СтратКом ВСУ».

Кроме того, в видео показаны уничтожение нескольких единиц вражеской бронетехники и феерический подрыв склада боеприпасов. Подразделению это удалось сделать благодаря дронам, которые им предоставила Армия дронов.

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