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Ученые: Недалеко от Земли обнаружены две новые планеты

  • 7.07.2023, 22:54
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Ученые: Недалеко от Земли обнаружены две новые планеты

Что о них известно?

Международная группа ученых представила результаты своего исследования на сервере препринтов arXiv. Согласно исследованию, были обнаружены 2 новые планеты, которые вращаются вокруг звезд красных карликов, и они почти в 2,5 раза больше Земли, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Ученые проанализировали результаты наблюдений космического телескопа TESS за ближайшими звездами и определили существование двух новых миров, которые получили название TOI-2084 b и TOI-4184 b. Ученые провели наблюдение за их родными звездами с помощью наземных телескопов и считают, что это действительно планеты, хотя официально они еще не получили такой статус. Но данные указывают на то, что эти объекты являются так называемыми суб-Нептунами, многочисленным классом экзопланет, которые находят астрономы.

Хотя суб-Нептуны и являются наиболее распространенным типом экзопланет, их формирование, состав атмосферы и внутренняя структура изучены недостаточно. Поэтому ученые продолжат наблюдение за новыми мирами, хотя у них уже есть некоторые важны данные об этих экзопланетах.

Экзопланета TOI-2084 b

Планета TOI-2084 b находится на расстоянии в 372 световых года от нас (что относительно близко) и вращается вокруг красного карлика, которому 7,5 млрд лет (нашему Солнцу примерно 4,6 млрд лет). Эта звезда примерно в 2 раза меньше по размеру и массе, чем наше Солнце.

Согласно исследованию, на этой планете средняя температура составляет 253 градуса Цельсия и она в 2,47 раза больше Земли по размерам, но ее масса составляет 6,47 масс Земли. Полный оборот вокруг родной звезды планета совершает всего за 6 дней и находится на расстоянии от звезды TOI-2084 в примерно 0,05 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна примерно 150 млн км).

Экзопланета TOI-4184 b

Согласно исследованию, планета TOI-4184 b находится на расстоянии в 225 световых лет от нас и вращается вокруг красного карлика, которому 6,7 млрд лет. Эта звезда примерно в 4 раза меньше по размеру и массе, чем наше Солнце.

По словам ученых, на этой планете средняя температура составляет 138 градусов Цельсия и она в 2,43 раза больше Земли по размерам, но ее масса составляет 6,6 масс Земли. Полный оборот вокруг родной звезды планета совершает всего за 5 дней и находится на расстоянии от звезды TOI-4184 в примерно 0,034 астрономических единиц.

Ученые считают, что с помощью космического телескопа Уэбб можно провести дальнейшее изучение состава планет и узнать химических состав их атмосфер.

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