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Залужный с начальником Генштаба ВСУ посетили два направления фронта

  • 7.07.2023, 23:00
Залужный с начальником Генштаба ВСУ посетили два направления фронта
Валерий Залужный

«Все идет по плану».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала посетили передовую на двух направлениях фронта в Украине.

«Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята - молодцы. Победим», - написал Залужный в соцсетях.

Отмечается, что Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск «Хортица» и «Таврия».

Там они встретились с командующим Сухопутных войск Украины Александром Сырским и командующим оперативно-стратегической группировки «Таврия» Александром Тарнавским.

- Спасибо каждому, кто защищает нашу землю, - добавил главнокомандующий ВСУ.

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