Залужный с начальником Генштаба ВСУ посетили два направления фронта
- 7.07.2023, 23:00
«Все идет по плану».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала посетили передовую на двух направлениях фронта в Украине.
«Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята - молодцы. Победим», - написал Залужный в соцсетях.
Отмечается, что Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск «Хортица» и «Таврия».
Там они встретились с командующим Сухопутных войск Украины Александром Сырским и командующим оперативно-стратегической группировки «Таврия» Александром Тарнавским.
- Спасибо каждому, кто защищает нашу землю, - добавил главнокомандующий ВСУ.