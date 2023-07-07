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«Держим высокую динамику военных действий»

  • 7.07.2023, 23:23
«Держим высокую динамику военных действий»

Экс–командир «Азова» рассказал о ситуации в Бахмуте.

Вооруженные силы Украины продвигаются на Бахмутском направлении, держа высокую динамику военных действий, чтобы полностью освободить город от отрядов «Шторм Z», которые менее эффективны «вагнеровцев» и используются для затыкания дыр на фронте, такую динамику «не вывозят» и должны постепенно отступать.

Об этом «Апострофу» рассказал экс-командир полка «Азов» Максим Жорин.

Военный объяснил, что ценными для Сил обороны Украины является не сама Клищиевка, а две высоты рядом с ней, которые позволяют простреливать все окрестности. «Сама Клищиевка находится в низине и сейчас частично под огневым контролем ВСУ. Ее освобождение - вопрос времени. После этого задача - выход к Андреевке и железной дороге, после чего можно будет говорить о тактическом окружении Бахмута», - рассказал Максим Жорин.

Также он отметил, что россияне наносили удары по потерянным позициям химическим оружием и почти все бойцы получили ожоги разного уровня тяжести, однако это ВСУ не останавливает и движение вперед продолжается.

«Поставка кассетных боеприпасов нам очень поможет. Оно существенно повлияет на скорость передвижения ВСУ. Есть разная номенклатура таких боеприпасов. Есть поражающие технику, а есть работающие против живой силы», - заметил он, добавив, что, однако какие именно снаряды поступят украинским бойцам, пока неизвестно.

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