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Выдал военную тайну

  • 7.07.2023, 23:34
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Выдал военную тайну
Дмитрий Медведев

Российские ВПК долгие годы окружал режим секретности.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев работает в двух режимах – ругательном и неумном. Недавно ругался, но сегодня щёлкнул тумблером и перешёл к поразительным откровениям, пишет телеграм-канал «Времени на раскачку нет».

На военно-промышленной комиссии в Петербурге Дмитрий Анатольевич выступил в таком духе, что можно подумать о российском руководстве нехорошее.

Рассуждая о грядущих поставках Украине самолётов F-16, Медведев сказал: «Ситуация весьма серьезная, нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения».

Что?! Против F-16?! Это же далеко не новый самолёт. Вы чем там занимались, годами рассказывая стране о том, что российская ПВО – лучшая в мире и ей «аналогов нет»?

У нас есть твёрдое убеждение, что режим секретности, окруживший в закатные путинские годы российские ВПК особенно плотной завесой, имеет лишь одну цель – скрывать отсталость.

Но вот вышел Дмитрий Медведев и сорвал завесу. Смотрите все.

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