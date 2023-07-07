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Археологи нашли еще один родовой знак полоцкого князя Изяслава

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  • 7.07.2023, 23:45
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Археологи нашли еще один родовой знак полоцкого князя Изяслава

Его обнаружили при раскопках на реке Менка.

Белорусские археологи продолжают исследовать масштабный исторический памятник, чтобы определить место, где первоначально появилась белорусская столица.

7 июля на археологическом комплексе на реке Менка, где с конца мая ведутся масштабные исследования городища и селищ под руководством заведующего отделом Института истории Андрея Войтеховича, был обнаружен еще один фрагмент посуды с родовым знаком князя Изяслава, сына Рагнеды и Владимира, сообщает пресс-служба Национальной академии наук Беларуси.

Отмечается, что в раскопках совместно с учеными Института истории принимают участие студенты БГУ и ГрГУ им. Я. Купалы, БрГУ им. А.С.Пушкина и ВГУ им. П.М.Машерова.

В прошлом году было сделано первое подобное открытие, которое в значительной степени повлияло на планы масштабного изучения историко-культурной ценности около деревни Городище Минского района. Тогда также был найден артефакт с геральдическим знаком князя, у которого по традиции Рюриковичей за основу взят трезубец.

Белорусские археологи нашли еще один личный родовой знак полоцкого князя Изяслава на фрагменте посуды.

Трезубец князя Изяслава с навершием в виде креста стал родовым знаком полоцких князей, а в настоящее время его можно увидеть на гербе города Заславля.

Этот артефакт подтверждает особый высокий статус самого древнего белорусского города.

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