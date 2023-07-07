Археологи нашли еще один родовой знак полоцкого князя Изяслава 1 7.07.2023, 23:45

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Его обнаружили при раскопках на реке Менка.

Белорусские археологи продолжают исследовать масштабный исторический памятник, чтобы определить место, где первоначально появилась белорусская столица.

7 июля на археологическом комплексе на реке Менка, где с конца мая ведутся масштабные исследования городища и селищ под руководством заведующего отделом Института истории Андрея Войтеховича, был обнаружен еще один фрагмент посуды с родовым знаком князя Изяслава, сына Рагнеды и Владимира, сообщает пресс-служба Национальной академии наук Беларуси.

Отмечается, что в раскопках совместно с учеными Института истории принимают участие студенты БГУ и ГрГУ им. Я. Купалы, БрГУ им. А.С.Пушкина и ВГУ им. П.М.Машерова.

В прошлом году было сделано первое подобное открытие, которое в значительной степени повлияло на планы масштабного изучения историко-культурной ценности около деревни Городище Минского района. Тогда также был найден артефакт с геральдическим знаком князя, у которого по традиции Рюриковичей за основу взят трезубец.

Белорусские археологи нашли еще один личный родовой знак полоцкого князя Изяслава на фрагменте посуды.

Трезубец князя Изяслава с навершием в виде креста стал родовым знаком полоцких князей, а в настоящее время его можно увидеть на гербе города Заславля.

Этот артефакт подтверждает особый высокий статус самого древнего белорусского города.

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