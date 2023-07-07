В Запорожской области десятки российских оккупантов отказались воевать
- 7.07.2023, 23:57
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Это произошло на фоне успешных боевых действий СОУ.
В подразделениях россиян продолжают фиксировать массовые отказы от участия в боевых действиях в Украине. В Запорожской области воевать отказались десятки российских военных, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
«На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области около 20 оккупантов отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях.
«После этого они были взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда», – проинформировали в Генштабе ВСУ.