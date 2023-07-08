Польша отправила к границе с Беларусью тысячу солдат и сотни единиц техники
- 8.07.2023, 8:08
Стало известно, какие подразделения переброшены на восток страны.
Польша усилила военную группировку на границе с Беларусью. На восток страны отправлено 1 тысяча военнослужащих и 200 единиц техники.
Об этом сообщается в Twitter генерального командования польской армии.
«Мы усиливаем присутствие в Восточной Польше. Тысяча военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», - говорится в сообщении командования Вооруженных сил Польши.
Отмечается, что учебное присутствие части войск пехоты является «демонстрацией воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе». Польские военные также предупредили водителей, что 8 июля будет усиленное движение войсковых колонн на востоке страны.
Польша усиливает границу с Беларусью
Польша на прошлой неделе направила 500 полицейских из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма на границу с Беларусью, объяснив это «напряженной ситуацией».