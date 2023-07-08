Польша отправила к границе с Беларусью тысячу солдат и сотни единиц техники 8.07.2023, 8:08

Стало известно, какие подразделения переброшены на восток страны.

Польша усилила военную группировку на границе с Беларусью. На восток страны отправлено 1 тысяча военнослужащих и 200 единиц техники.

Об этом сообщается в Twitter генерального командования польской армии.

«Мы усиливаем присутствие в Восточной Польше. Тысяча военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», - говорится в сообщении командования Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что учебное присутствие части войск пехоты является «демонстрацией воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе». Польские военные также предупредили водителей, что 8 июля будет усиленное движение войсковых колонн на востоке страны.

Польша усиливает границу с Беларусью

Польша на прошлой неделе направила 500 полицейских из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма на границу с Беларусью, объяснив это «напряженной ситуацией».

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