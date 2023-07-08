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Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО

  • 8.07.2023, 8:14
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО

Турция будет оказывать Киеву всю необходимую помощь.

Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО, от наступления справедливого мира в Украине никто не проиграет.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Украина заслуживает членства в НАТО. И я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент – от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы будем оказывать всю помощь, чтобы Украина стала на ноги», - отметил Эрдоган.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит Альянса пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Лидер Украины ранее отмечал, что решение НАТО о поддержке членства Украины даст большую мотивацию ВСУ. Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО на период, пока страна не присоединится к Альянсу.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что Украине следует внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам стран-членов НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.

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