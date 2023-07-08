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В Беларуси обнаружили новые «Мальдивы»

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  • 8.07.2023, 8:28
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В Беларуси обнаружили новые «Мальдивы»

Там можно купаться.

Белорусы любят купаться в меловых карьерах, несмотря на то, что в них купаться нельзя. Вода там бирюзовая, берега в основном меловые, поэтому водоемы называют «белорусскими Мальдивами» и каждое лето выкладывают фото оттуда, игнорируя перекопанные дороги, угрозу жизни и штрафы.

Самые популярные места — в Волковысском и Любанском районах. Однако есть и еще один карьер — там власти разрешили купаться, следует из сообщения Березовского райисполкома.

Исключен из списка мест, запрещенных для купания, карьер возле агрогородка Кабаки в Березовском районе Брестской области. Вместе с тем санстанция отмечает, что при проверках «выявляются нарушения по содержанию надворных туалетов, замусоренности кабинок для переодевания, урн и в целом пляжей, что во многом связано с культурой поведения отдельных отдыхающих». Так что все же стоит проявлять осторожность.

Как пишет Kobrincity.by, небольшие по размеру озера расположились в 2,6 км от агрогородка Кабаки. Одно из них сохранило сказочный бирюзовый цвет. Раньше милиция следила, чтобы никто не купался, но теперь все должно измениться.

История брестских меловых карьеров началась почти 100 лет назад. В 30-е годы на их берегах добывали полезные ископаемые, причем вручную. После производство обрело больший масштаб — добыча мела велась для выстроенного в Березе известкового завода.

Как добраться

Расстояние: 15 км от Березы, 40 км от Кобрина, 100 км от Бреста, 245 км от Минска.

На автомобиле: из Бреста — по трассе М1 через Кобрин до Горска, поворот на Н85 через Малеч, затем по Р101 по направлению к аг. Кабаки. От Минска — по трассе М1 до поворота на Р84 на Березу, по дороге Р101.

Напомним, места, где нельзя купаться из-за санитарных требований, можно посмотреть здесь.

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